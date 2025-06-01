KKTC Cimnastik Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen okullar arası Artistik Cimnastik Birinciliği’nde başarılı olan okullarımız, Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bolu’da Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Birinciliği’nde yarıştılar.

Türkiye’nin 59 ilinden, 508 farklı okuldan 839 sporcunun katıldığı Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Kızlar Birinciliği’nde yarışan okullarımızın yanında olan KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun şampiyona sonrasındaki açıklaması şöyle:

“Bolu’da düzenlenen Okullararası Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attık.

Küçük kız, küçük erkek, yıldız kız, yıldız erkek, genç kız ve genç erkek kategorilerinde yarışan öğrencilerimiz üstün bir başarı sergileyerek her kategoride kürsüde yer almayı başardılar.

3 yıl önce katılım sağlayamadığımız bir noktadan bugün, her branşta kürsüye çıkan sporcularımızla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına tarih yazdık. Bu büyük başarı, yalnızca sporun değil, azmin, disiplinin ve inancın da bir zaferidir.

Bu süreçte bizlere her türlü desteği sunan KKTC Millî Eğitim Bakanlığı’na, emekleriyle bu başarıya yön veren değerli beden eğitimi öğretmenlerimize, özveriyle çalışan antrenörlerimize, imkânsızlıklar içinde dahi yılmadan çalışan öğrencilerimize ve bu sürecin mimarlarından olan Cimnastik Federasyonu yönetim kurulumuza, Bolu’da bizi yalnız bırakmayarak adeta evimizdeymişiz gibi hissettiren Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’e, Başkan vekili İsmail Göktekin ve tüm ekibine, Bolu İl Spor Müdürü Emrullah Güler ve tüm ekibine, Bolu Milli Eğitim İl Müdürlüğüne, Bolu Valisi Abdülaziz Aydın’a şükranlarımızı sunuyoruz.

Bolu’dan, bir kamyon kupa aldık, geldik. Bu gurur hepimizindir. Teşekkürler KKTC, teşekkürler cimnastik ailesi”

Bolu’da kürsüye çıkan okullarımız, bireysel sporcularımız ve dereceleri ise şöyle:

Küçük Erkekler

Dikmen İlkokulu, Türkiye 2.si

Küçük Kızlar

Necati Taşkın İlkokulu, Türkiye 3.sü

Yıldız Erkekler

Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu, Türkiye 4.sü

Yıldız Kızlar

Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu, Türkiye 4.sü

Genç Kızlar

Esin Leman Lisesi, Türkiye 2.si

20 Temmuz Fen Lisesi, Türkiye 3.sü

Genç Erkekler

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Türkiye 3.sü

Namık Kemal Lisesi, Türkiye 4.sü

Küçük Kızlar Bireysel Sıralama

Nida Toko, Türkiye 2.si