Taekwondo Karate Judo Aikidio Federasyonu yaz tatilini fırsat bilerek her yıl düzenlediği ücretsiz kursları yeniden organize etti.

Federasyondan yapılan açıklamada “Olimpik ruhlu anne ve babaların dikkatine: tamamen ücretsiz Taekwondo Judo Karate Aikido Kurash Wushu Federasyonu bahar ve yaz dönemi ücretsiz kurs kayıtlarına başlamıştır” duyurusu yapıldı.

Açıklamada “Yaz tatili başlıyor, yılın ilk fırsatı bu döneminde, çocuklarınızın özgüvenini güçlendirmek mi istiyorsunuz, uzman antrenörlerimizle yeni programlarla ücretsiz taekwondo judo karate aikido budo çalışmalarımız başlamıştır.

Bu bir fırsat, okul sonrası çocukların rahatlamaya ihtiyaçları var, şimdi tam zamanı çocuklarınızı tamamen ücretsiz ve profosyonel hocalar eşliğinde spora yönlendiriniz, onları sokaktan alınız taekwondo judo karate budo antremanları tüm bölgelerde devam ediyor” denildi.