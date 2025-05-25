KKTC Atletizm Federasyonu Sporcusu Kazım Rüstem Gül, Türkiye genelinde büyük başarı elde etti.

Sivas’ta düzenlenen Liseler Arası Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil eden Atletizm Federasyonu sporcusu Kazım Rüstem Gül, yüksek atlama branşında 1.97 metrelik atlayışıyla kariyerinin en iyi derecesine ulaştı. Bu üstün performansıyla Türkiye ikinciliği elde eden sporcumuz, hem kişisel rekorunu geliştirdi hem de ülkemize büyük bir gurur yaşattı.

Kazım Rüstem Gül’ün bu önemli başarısı, disiplinli çalışma ve azminin bir yansıması olarak dikkat çekti. Sporcumuzun gelişimi, altyapıdan gelen genç sporcuların doğru yönlendirme ve antrenmanla ulusal düzeyde ne denli etkili sonuçlar alabileceğini bir kez daha ortaya koydu.