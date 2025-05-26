Serhatköy'de uyuşturucu tasarrufundan bir kişi tutuklandı.

Önceki gün 19.30'da Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde Serhatköy mevkiinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü Trafik ekibi tarafından durdurulan bir araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Kağan Sönmez'in üzerinde yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konusu şahıs tutuklandı.

Araç sürücüsü 22 yaşındaki Muhammet Furkan Özdoğan, sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı gerekçesiyle rapor edildi.

Güzelyurt’ta meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Kağan Sönmez dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Güzelyurt’ta Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu Serhatköy mevkiinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan rutin trafik kontrolü sırasında 07 UJ 868 plakalı aracın durdurulduğunu söyledi. Polis, yapılan kontrolde konu araç sürücüsü Muhammet Furkan Özdoğan ile konu aracın sağ ön kısmında yolcu olarak bulunan Kağan Sönmez'in tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Muhammet Furkan Özdoğan'ın KKTC’den Sürüş ehliyetsiz ve Sigortasız Araç Kullanma suçlarından rapor edildiği sırada, zanlı Sönmez' in şüpheli hareketlerinden dolayı konu araçta yapılan arama sonucunda aracın sağ ön torpido gözü içerisinde yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare zapt edildiğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturmada tespit edilen uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin Kağan Sönmez’e ait olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, Kağan Sönmez'in suçüstü hali gereği tutuklanarak soruşturma başlatıldığını aktardı. Polis ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.