Hakkında tutuklama emri bulunan UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın 36 yaşındaki kardeşi Erhan Yeşilırmak, Girne’de bir eğlence mekanında polis ekiplerini görünce kaçmak isterken ikinci kattan atlayarak yaralandı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında bulunan Erhan Yeşilırmak, polis ekiplerini fark etmesi üzerine işletmenin ikinci katındaki pencereden aşağıya atladı. Yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düşen Yeşilırmak yaralandı.

Yeşilırmak, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayak bileğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı. Yeşilırmak, aranmakta olduğu mesele ile ilgili tutuklandı.

Girne’de kıskançlık yüzünden 2023 yılında kız arkadaşını darp eden Erhan Yeşilırmak teminata bağlanarak serbest bırakılmıştı. Yeşilırmak hakkında başka bir suçtan aleyhinde derdest emri olduğu ve arandığı öne sürüldü.