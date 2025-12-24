Gemikonağı’nda motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Önceki akşam saat 22:00 sıralarında eski Bağlıköy yolu üzerinde, 21 yaşındaki Veli Kaan Dağdeviren, yönetimindeki YJ 384 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Velmer Otel önlerine geldiğinde, yol içerisinde yaya olarak yürümekte olan 17 yaşındaki Emine Akalın’a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Veli Kaan Dağdeviren, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kazada yaralanan yaya Emine Akalın ise kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.