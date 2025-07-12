Tayland’da, 10 Temmuz 2024’te doğan ve kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gören cüce su aygırı Moo Deng’in birinci yaş günü, Chonburi kentindeki Khao Kheow Hayvanat Bahçesi’nde düzenlenen büyük bir etkinlikle kutlandı. Etkinlik, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti ve ziyaretçi sayısının 12 bine ulaştığı bildirildi.

Hayvanat bahçesi yetkililerinin açıklamasına göre, Moo Deng’in doğum günü kutlamalarına Tayland dışından da pek çok ziyaretçi katıldı.

Etkinlik, 4 gün boyunca devam edecek ve 12 yaş altındaki çocuklar etkinliklere ücretsiz katılabiliyor.

Ziyaretçiler, Moo Deng’in doğum gününe özel olarak hazırlanan hediyelikleri çevrim içi açık artırmada satın alarak, elde edilen gelirin hayvanat bahçesindeki diğer hayvanların bakımında kullanılmasını sağladı.

PASTASI 120 BİN LİRA

Moo Deng için düzenlenen doğum günü pastasına sponsor olma hakkı, yaklaşık 3 bin dolara (yaklaşık 200 bin lira) alıcı buldu. Pasta, meyve ve sebzelerden yapılmış olup, Moo Deng’e servis edilirken ziyaretçiler doğum günü şarkıları söyledi ve bol bol fotoğraf çekti.

Etkinlik, Moo Deng’in hayranları için unutulmaz bir anıya dönüşürken, sosyal medya üzerinden de büyük ilgi gördü.

Bu etkinlik, Moo Deng’in sadece Tayland’da değil, dünya genelinde de büyük bir popülariteye sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Hayvanat bahçesi yetkilileri, Moo Deng’in bu özel gününün, ziyaretçilerin hayvanlara ve doğaya olan ilgisini artırmaya katkı sağladığını belirtti.