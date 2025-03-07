Girne'de 2019 Haziran ayında Senah Gold Diamond Kuyumcudan arkadaşı ile birlikte 2 Milyon TL değerinde 870 parça ziynet eşyaları çalarak yurt dışına kaçan İran uyruklu Jamshid Bagherpoor adaya giriş yapmak isterken tutuklandı.

Zanlı dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı ve aleyhinde 1 gün tutukluluk alındı.

6 Haziran 2019 sabahı Girne kordon boyunda, Hüseyin Aksay’ın sahibi olduğu “Senak” isimli kuyumcu, Aksay'ın eşi Gülesen Aksay etkisiz hale getirilerek soyulmuştu.

Güpe gündüz soygunu gerçekleştiren İranlı Mahdi Niazijengheshlaghi ve Jamshid Bagherpoor önce Lefkoşa’da Girne Kapısı civarında, ardından Gazimağusa Gülseren Bölgesi’nde görülmüştü. Ardından saat 15.20’de KKTC Havalimanı’nı kullanarak, ülkeden çıkış yaptıkları ortaya çıkmıştı. Altınların ve paraların büyük bir kısmı Gazimağusa Limanı’nın kuzey kısmında deniz sahilinde gömülü olarak bulunmuştu.