Girne Edremit’te Ö.K., isimli şahsın evine ayda bir temizliğe giden 37 yaşındaki zanlı Çiğdem Şahin, ev sahibinin aracında muhafaza ettiği 6 bin 200 Sterlin nakit parayı çaldı.

Yapılan şikayet üzerine önceki gün Girne Adli Şube’de ifadesi alınan zanlı Şahin, saatler sonra işlediği suçu itiraf ederek paraları gömdüğü noktayı polislere gösterdi. Zanlı dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

ARAZİDE ÇORAPLA GÖMDÜ

Polis memuru zanlının önceki gün saat 15.45 sıralarında ayda bir temizlik için gittiği Ö.K.’nin park halindeki kilitsiz aracından 124 adet 50’lik banknottan oluşan toplam 6 bin 200 Sterlin nakit parayı çaldığını söyledi. Yapılan şikayet sonrası sorgulanan zanlının eve yakın bir arazide çaldığı paraları çorap içinde gömdüğü yönünde itiraf içerikli ifade verdiğini kaydeden polis, Ö.K.’nin zanlıdan şikayetçi olmadığını söyledi.

BİRDEN ÇOK ASKIDA DAVASI VAR…

Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının benzer meseleden askıda davası olmadığını ancak Lefkoşa’da ciddi darp, kasti hasar, uygunsuz hareket, polisi darp suçlarından askıda davaları olduğunu söyledi. Yargıç, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 20 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 kefilin imza edeceği 200 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına emir verdi.