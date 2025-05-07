Yer: İskele Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, Hatice Ersözlü, Şerife Tıbık

Caesar L.G.Birliği: Chi (17), Necmi, Hasan Kasap (12), Walker (3),I Can (3), Ovey (17), Hasan Debeş (3), Joshua, Hüseyin

Base Basketbol: Batuhan (9), Mazhar, Emeka (16), Günay (3), Bilal, Eric, Davidson (3), Kıyal (2)

1.periyot: 12-5

İlk yarı: 30-18

Üçüncü periyot: 51-31

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi 9.hafta maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği lig ikincisi Base Basketbolu 63-43 yenerek play-off için umutlandı. İskele’de oynanan karşılaşmada bu yılın istikrarsız takımı Caesar Larnaka Gençler Birliği iyi bir oyun ortaya koyduğu maçta Base karşısında etkili oldu ve ilk yarıyı 30-18 önde kapattıktan sonra maç sonunda kadar farkı açarak salondan 63-43 galip ayrıldı ve ligdeki üçüncü galibiyetini alırken, Base ikinci yenilgi ile tanıştı. Maçta kırmızı siyahlılarda Ovey ve Chi etkili olan isimlerdi.