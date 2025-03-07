Yanlışı eleştirdiğimiz gibi doğru işleri de takdir etmeyi bilmemiz lazım... Yılların çözülmeyen sorunu olan Gönyeli-Alayköy anayolundaki yaya terörüne son vermek adına somut adım atan Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, ülkede büyük bir eksiklik olan Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Dairesi'nin görevini üstlenerek, büyük bir sorunu çözdü... Tabi iki çift lafım da esas görevi trafik güvenliğini sağlamak olan fakat söz konusu güzergahı yıllarca bir para (ceza) tuzağı olarak kullanan Polis Genel Müdürlüğü'ne olacak... Şehirler arası otoyol (motorway) statüsünde bir yola, dünyanın her yerinde yayaların girmesi yasakken, bizim ülkemizde ise üst geçit bulunan bir anayola yaya geçidi çizip, o yolda yıllardır insanların ölüp gitmesini umursamadan sürücülere el radarı tutup ceza kesenlerin vicdanı rahattır umarım...

(Ahmet Vamık)

Yağmur yağardı, bizim mahallede toprak kokusuna barbun kokusu karıştırdı.

Elinde paragadiler gelirdi Süleyman abi… Mavi panjurlu evin avlusunda ağların arasında balıklarla haşır neşir bir telaş başlardı.

Süleyman abi az konuşur, çok çalışırdı; kalp kırmayı bilmezdi, güzel bakardı.

Çok az insandık o zaman Girne’de…

Çok daha insandık…

İyice azaldık şimdi…

Birer birer…

Süleyman abi de bilinmeze gitti.

Toprağa değil denize bıraksalardı Süleyman abinin bedenini keşke… O güzel gözleri yakamozlarla birlikte her gün doğumu gülümserdi yine … Avuçlarından süzülürdü balıklar… Denize yakışırdı en fazla…

(Cenk Mutluyakalı)

Huzur Arayan Kıbrıslı Türkler

İnsanımızın huzursuz,mutsuz.

Birçok ailenin geliri açlık sınırında...Baba,anne, nene dede yardımıyla yaşıyor.. Sevgiden saygıdan paylaşmadan yana fakir!

Çalışma yaşamında huzur yok. Gelir dağılımında adaleti sağlayacağına Özel sektör, çalışanına devlet çalışanını hedef gösterir.

Devlet okullarına,sağlığa ,insana, yeterince yatırım yapma!

Sosyal yaşamımızda,toplumu uyuşturucu,mafia,fuhuş ,kumar hırsızlık tecavüz gibi rezilliklerle iç içe yaşamaya alıştır..( her ülkede olur bunlar, tesellisini ver!!!)

Çok iyi eğitim almış olsalar da,gençlerimiz göç etmeye devam etsin..

Yetersiz alt yapı ve yollar yüzünden insanlarımızın trafik kazalarında ölmesi kader olsun..

Zengin daha zengin fakir daha yoksul olsun.Çok kazanandan vergi alınmasın.

Şirketlerin vergi borçlarını affedilsin.

Sömürülenlerin arasına Afrikalı,vietnamlı,Pakistanlı,Hindistanlı katılsın.

Ne oldukları kim oldukları bilinmesin..

Bu ülkeyi sonsuza dek mesken tutsun!

Çevre,doğa ,dağlar denizler talan edilsin...insanımız,Santral bacalarından çıkan dumandan,sofrasındaki nimetlerden zehirlensin,zehir solumaya devam edilsin.

Denetleme,kontrol yapılmasın,vs vs vs.. Yazmakla bitmez..

Bu küçücük ülkede bu kadar sorun ,fazla değil mi?

Bizi yöneten insanlarımız;

Bilin ki insanınız sizlerden

Dilek, temenni ,daha çok para, değil, sadece ama sadece Huzur içinde yaşanacak bir ülke ister..

(Eralp Şerifoğlu)

KAMÇILANAN YİĞİT: KKTC Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, son 12 yılda devletin borçlanmasının 49,9 milyon dolar seviyesinde olduğunu açıkladı... Borç yiğidin kamçısıdır, kamçıyı yiyen yiğit de halkın ta kendisi ve henüz doğmamış olan bireylerdir..

(Ahmet Tolgay)

Kuzey Kıbrıs'ta ihtiyaç duyulan İnsan Kanının toplanmasında ciddi sıkıntılar yaşanmasına karşın, Güney Kıbrıs, kilosu 9 Dolardan yaklaşık 2.730 kilo insan kanını, İran, Birleşik Krallık ve Yunanistan’a ihraç ediyor..

(Niyazi Nizam)