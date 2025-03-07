Temiz su, yaşam için en temel ihtiyaçlardan biri olmasına rağmen, milyonlarca insan hâlâ kirli su içmek zorunda kalıyor. Susuzluk, hastalıkları artırıyor ve yaşam koşullarını zorlaştırıyor. Efendi Derneği, bu soruna çözüm üretmek için su kuyusu projeleriyle ihtiyaç sahiplerine temiz su ulaştırıyor. Siz de bağış yaparak, insanlara hayat kaynağı olabilirsiniz.

Kurban Bağışı: Sofralara Bereket Götürün

Kurban, yardımlaşmanın ve paylaşmanın en anlamlı yollarından biridir. İhtiyaç sahibi aileler için kurban eti büyük bir nimettir. Efendi Derneği, bağışladığınız kurbanları titizlikle keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Siz de kurban bağışı yaparak, bir ailenin bayram sevincine ortak olabilirsiniz.

Zekat Bağışı: Kardeşlerinizin Yanında Olun

Zekat, toplumsal yardımlaşmayı sağlayan en önemli ibadetlerden biridir. Efendi Derneği, hayırseverlerin zekat bağışı ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyor, onların temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Siz de bağış yaparak, iyiliğin büyümesine katkıda bulunabilirsiniz.

Şimdi Destek Olun, Bir Hayat Değiştirin

İyilik yapmak için en güzel zaman şimdi! Su kuyusu, kurban ve zekat bağışlarınızla yüz binlerce insana umut olabilir, onların geleceğine ışık tutabilirsiniz. Destek olmak ve detaylı bilgi almak için efendi.org.tr ziyaret edin.