Telefon operatörlerinin yeni cihaz almak için sizi teşvik etmesi lazım değil mi ? Cihaz demek konuşma demek, internet demek. Paket alıp operatöre para kazandıracaksınız. Dolayısıyla ellerinden gelen kolaylığı sağlamalarını beklemeniz cok normal.

Şimdi Kuzey ve Güney operatörlerini bir karşılaştıralım.

Bizde operatöre gidip bir iphone 16 pro max 256gb almak istiyorsunuz.

Aylık taksitle ödeyeceksiniz.

Pesin fiyatı 69bin TL olan telefonun fiyatı 12 taksitte 89bin'e yükseliyor. 12 ay için yüzde 29 faiz.

Cyta'ya gidip bir iphone 16 pro max 256gb almak istiyorsunuz.

Aylık taksitle ödeyeceksiniz.

Peşin fiyatı 1399 euro olan telefonun fiyatı 24 taksitte yine 1399 euro ve 0 faiz. Bizdeki gibi 12 değil hem de 24 ay.

Neden ?

(Gürcan Topukçu)

Ramazan ayı gelince aklıma hep aşağıdaki soru gelir:

GAVUR Kimdir?

Dinsiz,İmansız kişilere dendiği gibi;

Ahlaksız ,vicdansız ,bencil kötü kişilere de Gavur denir.

Şimdi birlikte düşünelim arkadaşlarım!

Paskalyasında, Noel'inde ,yılbaşısında kendi halkına, Bayramlarını daha iyi yaşasın diye her şeyi daha ucuza satanlar, indirim yapanlar mı?

Yoksa, ne Ramazan, ne Bayram, ne döviz krizi, ne enfalsyon deyip,

Kendi insanını Kurbanlık Koyun görüp,herşeye durmadan Zam yapıp,

tüm zorluğu sabit ve dar gelirli halkına yükleyerek karlarından hiç fedakarlık yapmayan, hiç bir üründe kuruş indirim yapmayan arsızlar mı?

İftar saati,camilere gidip iftar eden binlerce oruçlu,oruçsuz insan var bu ülkede.

Yoksulluk da bunun bir nedeni değil mi?

Bir ihtimal,dar gelirli İnsanımızı böylesi zamlarla açlığa mahkum eden, sadece bakıp seyreden, piyasayı hiç kontrol edemeyenler ne düşünür acaba?

Yazık…

Gavur kimdir?

Karar sizin.

(Eralp Şerifoğlu)

Bu memleketin en büyük sorunu kendini devlet sanıp başka devlet tarafından kötü şekilde yönetilmesidir. Adaletsizce maaş verilmesi en tepeden başlar ,polisi askerden emir alır ,camiyle dinle pek alakası olmayan fakat genel olarak ahlak ve vicdan sahibi toplumu “dinsiz”miş gibi gösterip kendilerine göre ahlak ve kendilerine göre adalet dersi vermek için hocalara ,camilere servet harcarken asli görevi olan sosyal devletin olmazsa olmazları eğitim, sağlık ,toplu taşıma ve sosyal güvenlik alanlarında sınıfta kalmış bir yapı.

(Kubilay Merttuna)

Sakın ola 4 gün sonra çıkıp Kadının önemine dair bir söylemde bulunmayın, çünkü bu bölünmüş adanın işgal altındaki kesimini yönettiğini iddia eden sizler, aslında birer katilsiniz...

(İsmet Özgüren)

Hatice Bittacı, İlkay Kuyucoğulları, Süleyman Hürdeniz, bugün de Mehmet Ekşi... Girne'yi Girne yapanlar gidiyor hayatımızdan... Çok üzgünüm...

(Levent Kutay)

“Gece Kulübü’nde müşteri ile birlikte yiyip içerek çalıştığı iş yerine para kazandıran kadın…”

Dediği bu…

Sağlık Bakanlığı “temizliğe” bakıyor… Her türlü tahlili yapıp, “Alın bu kadın temiz, gereğini yapın” diyor “eğlence yerine…”

Ama fuhuş yasak…

Öyle mi?

(Hüseyin Ekmekçi)