Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı sürücülerimiz, ülkemizde bazı sürücülerin park yapma özürlü olduğunu savunarak bizlerle paylaştıkları fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

Geçtiğimiz gün bir üniversitemizin kampüsü içerisinde çektikleri bu fotoğrafta da görüldüğü gibi iki araçlık park yerini kapsayan aracın sürücüsünün ya park özürlü olduğunu veya ayrıcalıklı bir kişi olduğunu dile getiren sürücülerimiz, bu şekilde park yapmanın anlamını sorguladı.

Öğrencilerin park yerlerinde boş yer bulup araçlarını park etmek için canını yediği bu park alanlarında bu şekilde iki araçlık park yeri kapatan sürücülere ceza kesilmensin şart olduğunu ifade eden duyarı sürücülerimiz, “Bu gibi kişilere ceza kesilmemesi durumunda bu yaptıklarını bir alışkanlık haline getirerek sürekli böyle çift araçlık yerlere park edecektirler” diyerek böyle park yapanların cezalandırılmasını istediler.