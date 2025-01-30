Mesarya’da 17 katlı bir apartman projesi tartışmasına şahit oldum. Bir başka proje 5 bin 400 daireyi içeriyor. Böylesi onlarca dosya sırada bekliyor. Bu projelerin çoğunluğunu Türkiye’den gelen inşaat şirketleri yürütüyor.

“Girne’ye benzemesin” diyorduk İskele için!

Şimdi Mesarya için “İskele’ye benzemesin” diyoruz.

Gaziveren öyle…

Tatlısu öyle…

Dörtyol öyle…

Türkeli öyle…

Esentepe öyle…

Kent ve ülke planlaması tümüyle ortadan kalktı.

Daha çok apartman, daha çok daire, daha çok nüfus!

Daha büyük kaos, daha kalitesiz eğitim, daha köhnemiş sağlık ve trafikte daha fazla ölüm...

“Kalkınma” dedikleri bu!

(Cenk Mutluyakalı)

KKTC siyasetinde YDP yükselen yıldız.

Ortada protokolle kurulmuş ortak hükümet var. Protokole uymayan UBP'ye YDP'nin baston değneği olmasını hiç kimse beklemesin.

Bayındırlık Bakanlığının bünyesinde olması gereken kurumlar Bayındırlık Bakanlığına verilmeli.

Şehir Planlama, Tapu Harita Kadastro Dairesi Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde olmalı.

İzin Dairesi YDP'de ama başkanı UBP'Lİ, 10 kişilik yönetimde 6 UBP'Lİ üye var. Burda da UBP tüm izinleri istediğine dağıtıyor.

(Ayhan Arıklı)

Gerçekten tuhaflıklarla dolu bir ülkeyiz. Her yıl başka bir ükeden gelen, üzerinde KKTC bayrağı olmayan, kaydı bulunmayan Gırgır Tekneleri Dip Karpaz'daki deniz yaşamının içine ederken kimse sesini bile çıkaramıyor. Ama Alagadi'de yasak olan bölgede oltası ile balık avlayana yasal işlem başlatılıyor. Herhalde bizim oltacı denizi kurutacaktı. Ne memeleketiz ama

(Ufuk Çağa)

PİYASADA FİYAT ANARŞİŞİ :

Örneklerle anlatayım :

Lâpta da çok yakınım bayan, kanser ameliyatlı, ehliyeti, arabası yok. Geliri TC den Sosyal sigorta maaşı.

Yanındaki marketteki fiyatlar, 2.5 km ilerideki BesMar ve Lâpta Mar dan 0/0 30 pahalı.

Bu hanım ne yapacak ???

Benim ördeklere buğday alırım. Boğazda 25 kg, 350 TL.

Girne den deneyim dedim , aynı kg. 500 TL.

Girne civarında tavuk besleyen S.S emeklisi yaşlı bir hanım ne yapacak ???

Adı Serbest Piyasa olan bu sistemi hala destekleyen varsa PARDON!!

(Yücel Dolmacı)

SEVİNEMEYENLER: Maaşlar artışlı geliyor... Ne ki, maaş artışlarına hiç kimse artık sevinemez oldu... İnsanlar nasıl sevinsin ki?.. Her maaş artışı, hatta daha cebe girmeden, çarşıdaki pahalılığı daha bir köpürtüyor...

(Ahmet Tolgay)