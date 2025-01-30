Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçmiş dönemde Mağusa Belediyesi’nin çok anlamsız ve gereksiz işlere imza attığını dile getirerek bizlere gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

Vatandaşlarımız “fotoğrafta görüldüğü gibi görme engelliler için kabartmalı sarı taşlar konulmuş. Burası Mağusa’da bir kaldırım, bu konuda diğer şehirlerimizden hiç farkımız yoktur. Açıkcası etrafta yalnız başına yürüyen beyaz bastonlu insanlara rastladığımı hiç hatırlamıyoruz. ” dediler.

Yapılan kaldırımdaki engelli yolunun ise bir elektrik direğine çıkmakta olduğuna da dikkat çeken vatandaşlarımız “Bu engelli yolu kime hizmet ediyor. Yapılan bu işleri kimse denetlemedi mi. Yoksa bu işlerden rant yiyenler mi vardı?” diye sorguladılar.