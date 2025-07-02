SOS Çocuk Köyü’nde meydana gelen , “Çocuğa karşı cinsel taciz” ve “Koruma altında bulunan çocuğa cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunma” suçlamalarıyla tutuklanan Hüseyin Gören dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

SOS Çocuk Köyü'nde telefon üzerinden kız çocuklarını taciz eden bekçi, yönetimin şikayeti üzerine tutuklandı.

Polis çavuşu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, SOS Çocuk Köyü’nde bekçi olan zanlının 2025 yılı Şubat ayında 14 yaşındaki çocuğun bacaklarını okşadığını ve “bacakların çok güzel” diyerek, cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarını işlediğini söyledi.

Polis, zanlının Haziran ayı içerisinde kız çocuğunu bekçi kulübesine çağırdığını, yanağından, boynundan öptüğünü, vücudunun çeşitli yerlerine ve özel bölgesine dokunarak, cinsel saldırısını sürdürdüğünü kaydetti.

Polis, zanlının 25 Haziran 2025 tarihinde kız çocuğunun Instagram hesabına cinsel içerikli mesajlar atıp cinsel saldırıda bulunduğunu kaydetti.

Polis, kız çocuğunun kardeşinin Instagram’daki taciz mesajlarını görüp SOS annesine konuyu bildirdiğini ve zanlının 28 Haziran’da Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, çocuğun ifadesinin sosyal hizmetler eşliğinde alınarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis çavuşu zanlının alkol tesiri altında konu mesajlarını attığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının bilgisayarının, alındığını ayrıca SOS Çocukköyü’nün güvenlik kamera kayıtlarının da emare alındığını kaydetti. Polis, ayrıca hem zanlı hem de kız çocuğunun cep telefonlarında inceleme yapılacağını söyledi.

Polis, zanlının psikoseksüel hastalığının bulunup bulunmadığına ilişkin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirileceğini söyledi.

Meseleyle ilgili 8 ifade aldıklarını, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken emareler ve alınması gereken yeni ifadeler olduğunu kaydeden polis, 8 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

SOS ÇOCUKKÖYÜ DERNEĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan SOS Çocukköyü Derneği, çocuk köyünde bakım gören bir çocuğa bir kişinin sosyal medya üzerinden istismarda bulunduğu şüphesi üzerine adli sürecin başlatıldığını belirtti.

Derneğin önceliğinin çocukların haklarını koruma olduğu vurgulanan açıklamada, medya başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine çocuğun yüksek yararı için hassasiyet gösterme çağrısında bulunuldu.

Dernekten yapılan açıklamada, söz konusu vakanın tespit edildiği andan itibaren, çocuk koruma politikalarına göre kurum içi süreçlerin derhal işletildiği, değerlendirme yapıldığı ve konunun resmi makamlara aynı gün bildirildiği kaydedildi.

“Yaşanan durumun adli bir vaka olduğu anlaşıldığından, tarafımızca vakit kaybı yaşanmadan, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü bilgilendirilerek gerekli ihbar ve şikayetler yapılmıştır. Lefkoşa Polis Müdürlüğü yetkilileri tarafından, gereken süreç yürütülmektedir.” denilen açıklamada, konuyla ilgili adli sürecin derhal başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Soruşturmanın selameti açısından konunun detayları hakkında şu aşamada yorum yapılması, çocuğun yüksek yararı göz önüne alındığında, doğru değildir.” ifadelerine yer verildi.