İskele’de oturum yapan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi 2024-2025 Adli Yılı kapattı.

Başkanlığı Hasan Dağlı’nın yaptığı, Kıdemli Yargıç Hale Dağlı ve Yargıç Cemal Gündüz’ün oluşturduğu heyet huzurunda Başsavcılık adına hazır bulunan Serhan Bundak 2024-2025 Adli Yıl’da 246 davanın neticelendirildiğini kaydetti. Adli Yıl kapanışında, İskele’nin mevcut nüfusunun 75 bin olduğuna dikkati çekilirken, Başsavcılık İskele’de rekor seviyede dava sonuçlandırdıklarına vurgu yaptı. Kapanışta bir diğer dikkat çeken nokta ‘ateşli silah’ suçlarında patlama. Uyuşturucu suçunun başı çektiği dosyalarda ateşli silah ve patlayıcı madde ikinci sırada yer alırken ev açma, vahim zarar suçlarındaki artış da dikkatlerden kaçmadı.

SİLAHLI OLAYLARDA KORKUTAN ARTIŞ…

‘Rekor’ seviyede dava sonuçlandırdıklarını ifade eden Bundak, bunların 95’i ‘uyuşturucu’, 45’i ‘ateşli silah ve patlayıcı madde’, 19’u ‘ev açma’, 19’u ‘vahim zarar’, 5’i ‘cinsel suç’, 2’si ‘ölümle neticelenen trafik kazası’, 4’ü ‘dükkan açma’, 2’si ‘taammüden adam öldürme’, 1’i ‘adam öldürmeye teşebbüs’, 1’i ‘casuslukla’ ilgili olduğunu söyledi.

DAĞLI: DENİZ LİMANLARINDA KONTROLLER YETERSİZ…

Mağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Dağlı, huzurlarında neticelendirdikleri uyuşturucu davalarında, sanıkların ülkemize öğrenci statüsüyle gelen yabancılar olduğunu, bunların bir süre sonra uyuşturucu suçuyla mahkemeye çıkmalarının yanı sıra, kaçağa da düştüklerinin gözlemlendiğini belirtti ve muhaceret denetimlerinin daha da artması gerektiğini açıkladı. Dağlı, ülkemize yurt dışından getirilen ateşli silahlarla ilgili olarak, deniz limanlarındaki kontrollerin yetersiz olduğunu gözlemlediklerini ve bu konuda da gerekli önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini ifade etti.