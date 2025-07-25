KKTC Havalimanı’nda meydana gelen “Kanunsuz Patlayıcı Madde İthal ve Tasarruf” suçundan tutuklanan Muhammed Öner dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis, 23 Temmuz 2025 tarihinde KKTC'de turist olarak bulunan zanlının Havalimanında KKTC'den çıkış yapmak için gittiğini, yolcu salonunda kontrol noktasından geçtiği sırada bagajında yapılan kontrolde adı edilene ait bir şortun cebinde 1 adet 9 mm tabanca mermisi bulunduğunu söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada zanlının 29.06.2025 tarihinde söz konusu bir adet mermi ile Havalimanından KKTC'ye giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, tabanca mermisinin emare olarak alındığını, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, bu ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, merminin incelenmek üzere balistik şubeye gönderileceğini belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.