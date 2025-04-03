Lefkoşa’da meydana gelen olayda kendisine küfür ettiği gerekçesiyle paket servis elemanına bıçak sallayan aşçı Yusuf Ulaş Özel tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlı Yusuf Ulaş Öze’in ''Korkutmak Maksadı İle Silah Taşıma Ve Kanunsuz Bıçak Taşıma'' suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 31 Mart 2025 tarihinde saat 20:00 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Mehmet Akif Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Sohra çorba isimli işyerinin mutfak kısmı içerisinde kendisine küfür ettiği gerekçesi ile tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu 19 cm toplam uzunluğu 32 cm olan sivri uçlu bıçağı korkutmak maksatlı M.A.’ ye vurabilecek mesafeden kaldırıp sallamak suretiyle korkutmak maksatlı bıçak taşıdığını belirtti.

Polis, bıçağın işletme içerisinde tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının 01.04.2025 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak aleyhinde 1 gün tutukluluk alındığını açıkladı. Polis, bu süre içerisinde kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının bıçağı sallarken göründüğünü ifade etti. Polis, zanlının KKTC'de turist statüsü ile ikamet ettiğini belirterek, davaları görüşülünceye değin 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.