Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig 3. Hafta sonuçları Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig 3. Hafta sonuçları

Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Hakan Gök, Yusuf Bakar, Burak Mandıralı

Alsancak Yeşilova: Kemal, Gökhan, Sena, Mejdi, Mustafa, Fidelis, Lawal, Arda, Vakkas, Weston, Fatih

Çetinkaya: Türkkan, Traore, Ahmet, Muammer, Cemal, Djabi, Recep, Yasin, Ahmet, Yusuf, Kadir

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu on birinci hafta maçında Alsancak Yeşilova ile Çetinkaya karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 4-3’lük skorla Alsancak Yeşilova kazandı.

Maça hızlı başlayan Alsancak Yeşilova, maçın 4. dakikasında Quesi Jonathan Weston ile golü buldu. Kalesinde golü gören Çetinkaya, baskısını arttırarak 20. ve 23. Dakikalarda Ussumane Djabi ile ard arda 2 gol buldu. Goller sonrası geriye düşen ev takımı, maçın 26. Dakikasında Mustafa Salk ile golü bularak skoru dengeledi. İlk yarı 2-2’lik beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, Ussumane Djabi’nin 47. Dakikada kaydettiği golle tekrar öne geçti. 2 - 3

Golün ardından baskısını arttıran Alsancak Yeşilova, 61. Dakikada Toheeb Emmanuel Lawal’ın penaltı golüyle skoru dengeledi. 3- 3 Baskısını sürdüren ev takımı, 70. Dakikada Quesi Jonathan Weston ile takımı öne geçiren golü buldu. Maçın kazananı 4-3’lük skorla Alsancak Yeşilova oldu.

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Cihangir GSK

11

8

0

3

25

14

11

24

2.

Miracle Değirmenlik SK

11

8

0

3

17

8

9

24

3.

Mağusa Türk Gücü

11

7

2

2

29

9

20

23

4.

Lefke TSK

11

7

2

2

19

12

7

23

5.

Doğan Türk Birliği

10

6

3

1

20

7

13

21

6.

Mesarya SK

11

6

2

3

20

18

2

20

7.

Çetinkaya TSK

11

4

3

4

23

19

4

15

8.

Esentepe KKSK

11

4

2

5

13

15

-2

14

9.

Alsancak Yeşilova SK

11

4

2

5

15

20

-5

14

10.

Göçmenköy İYSK

10

3

4

3

14

13

1

13

11.

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

11

4

1

6

15

17

-2

13

12.

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

11

3

2

6

18

28

-10

11

13.

DND L. Gençler Birliği SK

11

2

3

6

9

14

-5

9

14.

Yenicami AK

11

2

2

7

9

19

-10

8

15.

Gönyeli SK

11

2

1

8

11

24

-13

7

16.

Karşıyaka SK

11

2

1

8

10

30

-20

7