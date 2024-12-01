Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Hakan Gök, Yusuf Bakar, Burak Mandıralı

Alsancak Yeşilova: Kemal, Gökhan, Sena, Mejdi, Mustafa, Fidelis, Lawal, Arda, Vakkas, Weston, Fatih

Çetinkaya: Türkkan, Traore, Ahmet, Muammer, Cemal, Djabi, Recep, Yasin, Ahmet, Yusuf, Kadir

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu on birinci hafta maçında Alsancak Yeşilova ile Çetinkaya karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 4-3’lük skorla Alsancak Yeşilova kazandı.

Maça hızlı başlayan Alsancak Yeşilova, maçın 4. dakikasında Quesi Jonathan Weston ile golü buldu. Kalesinde golü gören Çetinkaya, baskısını arttırarak 20. ve 23. Dakikalarda Ussumane Djabi ile ard arda 2 gol buldu. Goller sonrası geriye düşen ev takımı, maçın 26. Dakikasında Mustafa Salk ile golü bularak skoru dengeledi. İlk yarı 2-2’lik beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, Ussumane Djabi’nin 47. Dakikada kaydettiği golle tekrar öne geçti. 2 - 3

Golün ardından baskısını arttıran Alsancak Yeşilova, 61. Dakikada Toheeb Emmanuel Lawal’ın penaltı golüyle skoru dengeledi. 3- 3 Baskısını sürdüren ev takımı, 70. Dakikada Quesi Jonathan Weston ile takımı öne geçiren golü buldu. Maçın kazananı 4-3’lük skorla Alsancak Yeşilova oldu.

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

