Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler:  Zekai Töre, Cem Öksüzoğulları, Şahin Coşkun

C.B. Gençlik Gücü: Kemal, Çağrı (64.Dk Ali Akbulut), Ahmet Sönmez, İbrahim Karadal, Ali Öztürk(77.Dk Ümitcan),Diouf, Mustafa Sakallı (77.Dk Mahmut), Dumbuya, Hasan Akkuyu, Arif, Fofana(64.Dk İbrahim Köse)

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Mesarya: Ercan, Abdullah, İbrahim Güler, Yusuf, Boran, Muhammet Nazik (69.Dk Emre Nazik), Okan, Çağlar (78.Dk Mustafa İnanç), Miracle, Oğuzhan(69.Dk Ömer), Tony

Goller: 22.Dk Hasan Akkuyu (GG)- 10 ve 55.Dk Miracle (Mesarya)

 

AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun 11. Hafta maçlarında olan China Bazaar Gençlik Gücü – Mesarya maçının  galibi konuk Mesarya oldu ve üst sıralardaki yerini korudu, Gençlik Gücü ise kötü gidişatını sürdürdü.

Maça iyi başlayan konuk Mesarya oldu.

10.Dk: Mesarya atağında Tony sağdan topu ceza alanına ortaladı ve Miracle vuruşunda topu filelere gönderdi . GG 0-1 Mesarya

15.Dk : Mesarya savunmasında Cevat’ın büyük hatasında topu alan Diouf , kaleci Ercan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak ağlara gitmekte olan topu İbrahim Güler çizgiden uzaklaştırmayı başardı.

20.Dk : GG’de Arif köşe atışında topu ön direkteki Diouf’a ortaladı. Diouf’un estetik vuruşunda top yandan az farkla dışarıya gitti

22.Dk: GG atağında Diouf’un şutu savunmadan dönüp Hasan’ın önünde kaldı. Hasan sağ çaprazdan vuruşunda topu filelere gönderdi. GG 1-1 Mesarya

45.Dk: GG atağında Çağrı soldan topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte Diouf vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.

48.Dk: Mesarya atağında Çağlar’ın kaleye doğru gönderdiği orta şut karışımı topta sol arka direkte Tony kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Kemal gole izin vermedi

55.Dk : Mesarya atağında Tony’nin uzun topunda soldan ceza alanına giren Miracle dar açıdan yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi. GG 1-2 Mesarya

90+4.Dk: GGde ceza alanına yapılan ortada İbrahim Karadal kafa vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

(Foto: Hamit SAKALLI)