Polisten yapılan açıklama şöyle; “15 Eylül’de Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Poorıya Soheılıfar (E-32)’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmıştır. Kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir”