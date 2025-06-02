Rum Müzakereci Menelaos Menelau, Kıbrıs sorununun çözümü için gereken ön koşulun, “samimi siyasi irade” olduğunu söyledi.

Menelau, “Astra” kanalına yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adaya gelerek çalışmalara başlamasını olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi.

Menelau, tartışılan konulardaki engellerin bilinen ve beklenen şeyler olduğunu belirterek, daha çok zemin oluşturulabileceğine dair umutlu olduğunu dile getirdi.

Menelau, KKTC’deki eski Rum mallarının alım-satımının engellenmesi çabalarının diyalog ortamını baltalama olasılığıyla ilgili bir soruyu yanıtında, bu tip yaklaşımların mantık zeminine oturmadığını söyleyerek, siyasi irade gösterilmesinin gerekli olduğuna işaret etti.