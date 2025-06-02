Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Fileleftheros Gazetesinin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerle diplomatik ilişkilerinin yükselmesinin Rum yönetimi için ne anlama geldiği ve bunun, KKTC’yi TDT aracılığıyla yükseltme çabalarını caydırmaya yeterli olup olmayacağı sorusuna karşılık ise Kombos “TDT Türkiye için imtiyazlı bir eylem alanıdır, bu bir gerçek” dedi, şunları ekledi:

“Kıbrıs, uzun zamandan sonra, Orta Asya üzerine odaklanıyor veya hiç olmayan ya da çok az olan ilişkileri geliştirmek için çok çalışıyor. İniş çıkışlar ve bazı dengeleme çabaları elbette olacak ancak büyük resme, söz konusu ülkelerin ilişkilerini geliştirdiği AB’nin üyesi olmasına bakmalıyız.”

Konstantinos Kombos Kıbrıs sorunuyla ilgili sorulara da cevap verdiği söyleşisinde “hedef, Kıbrıs sorununun özüne dair bütün alanlarda, BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde özlü müzakeredir. Biz Kıbrıs sorununda özlü müzakere istiyoruz” ifadesini kullandı.

Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) ön-aşama olarak ortaya konulduğunu ve GYÖ’lerde ilerleme kaydetme iradesine sahip olduklarını savunan Kombos “maalesef umduğumuz karşılık gelmedi” dedi.

KKTC’nin, Rum yönetiminin KKTC’de emlak işiyle uğraşan yabancı uyruklulara yönelik tutuklamaları konusunu gündeme getirdiği hatırlatılarak bu konunun Kıbrıs sorunundaki çabalara bir takoz teşkil edip etmeyeceği sorulduğunda Kombos “Kuvvetler ayrılığını uygulayan bir devlet, AB devleti var. İşgal rejiminin söylemi ve yeni şantaj mantığı hukuk sisteminin ve Hukuk Devleti’nin çelişki ortadadır.” iddiasında bulundu.