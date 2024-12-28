İngiltere’nin Newcastle şehrinde bir firmayı tam 370 bin pound (yaklaşık 1.6 milyar TL) dolandıran Danielle Longstaffe, hamile olduğu için hapis cezasından kurtuldu. 32 yaşındaki Longstaffe, 2012’den beri çalıştığı Kaefer Ltd. şirketinde taşımacılık yöneticisi olarak görev yapıyordu. Ancak mahkemede, tefecilerden aldığı borçların baskısı altında bu suçu işlediğini söyledi.

Newcastle Crown Mahkemesi’nde görülen davada Longstaffe'nin, şirketin hesabından 218 bin poundu kendi ve başkalarının hesaplarına transfer ettiği, ayrıca firmanın araç tedarikçisini kullanarak yetkisiz araç kiralama işlemleri yaptığı ortaya çıktı. Bu işlemler sonucunda 33 aracın kaybolduğu ve araçların toplam değerinin 141 bin pound olduğu belirtildi. Ayrıca, 10 bin poundun üzerinde yetkisiz şirket kredi kartı harcaması da tespit edildi.

Mahkeme sırasında Hakim Harry Vann, Longstaffe'nin suçunun ciddiyetini vurgulasa da doğmamış çocuğunun refahını öncelikli olarak değerlendirdiğini söyledi. "Hamile bir kadının durumu göz önüne alınmalı. Normalde böyle bir suç doğrudan hapis cezası gerektirir, ancak doğmamış çocuğun refahı daha önceliklidir" dedi.

Longstaffe, suçunu itiraf ederek çaldığı paranın izini bulma konusunda işbirliği yaptı. Ancak bu dolandırıcılık, 300'den fazla çalışanı etkiledi ve şirket ciddi zarara uğradı.

Savunma avukatı Clare Anderson, müvekkilinin zihinsel sağlık sorunları olduğunu ve yaşlı büyükannesine baktığını belirtti. Ayrıca, Longstaffe'nin tefecilerin baskısı nedeniyle bu suça yöneldiğini ifade etti: "9 yıl boyunca şirketin saygın bir çalışanı olan müvekkilim, kolay yoldan para bulmanın cazibesine kapıldı."

Sonuç olarak, Longstaffe'ye 2 yıl hapis cezası verildi, ancak bu ceza 2 yıl süreyle ertelendi. Ayrıca, zihinsel sağlık tedavisi görme şartı getirildi.