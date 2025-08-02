Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, UBP-YDP-DP Hükümeti'nin Resmi Gazete’de yayımladığı kararla mevduat faiz stopaj oranlarını artırmasına sert tepki gösterdi.

Barçın, “Dün (önceki gün) hükümet Resmi Gazete'de yayımladığı karar ile miktarına bakmaksızın mevduat faizi stopaj oranlarını artırdı. Yani gerek gerçek gerekse tüzel kişilerin TL mevduatından aldığı faizin yüzde 15'i devlete giderken artık faizin yüzde 17,5'i Maliye’ye gidecek” dedi.

Açıklamasında vergi affı kararlarını da eleştiren Barçın, “Özetle bir taraftan vergisini zamanında ödeyenleri cezalandırırcasına vergi affı çıkarıyorlar, kamu gelirlerini düşürüyorlar. Diğer taraftan da batırdıkları Maliye’yi finanse etmek amacıyla miktarına bakmaksızın tüm kişilerin mevduat faizlerini tıraşlıyorlar” ifadelerine yer verdi.