Kuzey’deki Rum malları üzerine inşaat yaptığı gerekçesiyle Güney Kıbrıs'ta tutuklu bulunan Simon Aykut’un davası devam ederken, Kalecik köyünde yaşanan son gelişmeler yeni bir krizin fitilini ateşledi.

KXW 014 plakalı araçla Akyar Geçiş Kapısı’ndan geçen beş Kıbrıslı Rum, Kalecik'te özel bir siteye girerek mülkte izinsiz ölçüm yaptı. Zanlılar, çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle site sakinlerinin şikâyeti üzerine İskele Polisi tarafından tutuklandı.

Zanlıların kullandığı araçta yapılan aramada, birçok tapu işareti, inşaat şirketlerine ait dosyalar ve KKTC'de faaliyet gösteren inşaat firmalarının direktörlerinin isimlerinin bulunduğu belgeler ele geçirildi.

Kalecik’te meydana gelen “genel rahatsızlık” ve “mülke tecavüz” suçlarından tutuklanan Andreas Kyprianu, Annie Kyprianu, Niki Gregoriou, Antonis Louca ve Gregory Gregoriou adlı beş Kıbrıslı Rum dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların KKTC’ye, birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek ve muhaceret işlemi yaptırmadan giriş yaptığını açıkladı.

Polis, zanlıların 19 Temmuz saat 17.15’te, kullanımlarındaki araçla Kalecik’te bir tatil sitesine girerek, konu site ile yanında bulunan başka bir site hakkında inceleme yaptıklarını, site sakinlerinin şikâyeti üzerine suçüstü tespit edildiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların aracında yapılan aramada; üzerine işaret ve yazılar bulunan birçok harita ve tapunun yanı sıra, KKTC’de faaliyet gösteren inşaat şirketleri ile bu şirketlerin direktörlerinin isim listelerinin yer aldığı evrakların ele geçirilerek emare alındığını da belirtti.

Polisten alınan bilgiye göre, zanlıların, ülke sınırları içerisindeki Türk mallarına inşaat yapan kişi ve şirketlerle ilgili bilgi topladıkları iddia edildi.

Soruşturmada, zanlı Annia Kypriano’nun Girne merkezli “Royal Estate” isimli emlak şirketi adına Türk tarafında mülk takibi yaptığı ortaya çıktı. Polis, zanlıya şirket tarafından çeşitli belgeler ve dosyalar verildiğini, bu belgelerde Yunanca ve İngilizce yazıların yer aldığını ve hepsinin Türkçeye çevrilerek inceleneceğini belirtti. Polis, zanlıların cep telefonlarının incelenmek üzere emare alındığını aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını ve meselenin ciddi olduğunu vurgulayan polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.