Lefkoşa’da Ahmet Keskin’e silahlı saldırı düzenleyen Muharem Lermi ile suç ortağı Metin Eminanç dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 22 Şubat 2025 tarihinde saat 15:15 raddelerinde; Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Doyduk Doyduk” isimli restoran içerisinde zanlı Muharem Lermi'nin işletmeci Ahmet Keskin'den bir el ateş ederek, sağ baldırından yaraladığını belirtti.

Polis, meydana gelen olayın ardından Lermi'yi saat 17.00 sıralarında Havalimanından çıkış yapacağı sırada tespit ederek tutuklandıklarını açıkladı. Polis, olayda kullanılan Glock marka silahın olay yerinin yakınlarında içerisinde 8 adet mermiyle emare alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı Eminanç'ın 20 Şubat tarihinde silahı Lermi'ye teslim ettiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru Eminanç’ın da 23 Şubat’ta tutuklandığını kaydetti.

Polis, her iki zanlının da suçlarını itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen silahın balistik incelemesinin sürdüğünü kaydeden polis, alınacak birçok ifade ve incelenecek birçok kamera görüntüsü olduğunu söyledi.

Her iki zanlının yakın tarihte ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, cep telefonlarının inceleneceğini kaydeden polis, aranan şahıslar olduğunu, telefondaki bilgilerin soruşturma için çok önemli olduğunu söyleyerek, ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.