Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Saydam U14 Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı 15-16 Mart 2025 tarihinde başlıyor. 42 takımın mücadele edeceği Saydam U14 Ligi'nde fikstür çekimi yarın (07.03.2025 Cuma) saat 14.00'te Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. 7 farklı grupta 6'şar takımın mücadele edeceği grup müsabakaları sonunda final yolu müsabakalarına geçilecek. 15-16 Mart 2025'te başlayacak ligin Temmuz ayı içerisinde sona ermesi hedefleniyor.
Grup karşılaşmalarını ilk 2 sırada tamamlayan 14 takım ile tüm grupların en iyi 2 grup üçüncüsü adını son 16 turuna yazdıracak. Grup liderleri ile en iyi grup ikincisi 2. Tur'da seri başı olarak organizasyona devam edecek.
Gruplar şöyle;
1.GRUP
Baf Ülkü Yurdu
Gayretköy SK
Lefke TSK
M. Hacıali Yılmazköy SK
Yalova SK
Zümrütköy SK
2. GRUP
Alsancak Yeşilova SK
Bellapais Tatlısu HOSK
Yenikent Perçinci SK
Lapta TBSK
T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK
Taşkınköy SK
3.GRUP
Çetinkaya TSK
Göçmenköy İYSK
Gönyeli SK
Küçük Kaymaklı TSK
Yenicami AK
Doğukent SK
4.GRUP
Doğan Türk Birliği
Düzkaya KOSK
Esentepe KKSK
Girne Halk Evi SK
Karaoğlanoğlu SK
Türk Ocağı Limasol SK
5.GRUP
Akdoğan SK
Balıkesir SK
Cihangir GSK
Gaziköy SK
Serveroğlu Geçitkale GSK
Vadili TÇBSK
6.GRUP
Mağusa Türk Gücü
Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
Türkmenköy ASK
Umay Group Tuzlaspor
Ünimar Maraş GSK
Yeniboğaziçi DSK
7.GRUP
1461 İskele Trabzonspor
Bafra SK
Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK
DND L. Gençler Birliği SK
Ergazi GSK
Northernland Dipkarpaz SK
MAÇ TARİHLERİ
1.HAFTA: 15-16 Mart 2025
SINAV HAFTASI ARASI (21-28 MART 2025)
2.HAFTA: 5-6 Nisan 2025
3.HAFTA: 12-13 Nisan 2025
4.HAFTA: 19-20 Nisan 2025
5.HAFTA: 26-27 Nisan 2025
6.HAFTA: 3-4 Nisan 2025
7.HAFTA: 10-11 Mayıs 2025
8.HAFTA: 17-18 Mayıs 2025
SINAV HAFTASI ARASI (27 MAYIS-4 HAZİRAN 2025)
9.HAFTA: 10-11-12 Haziran 2025 Salı-Çrş.-Prş.
10.HAFTA: 14-15 Haziran 2025