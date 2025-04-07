Esentepe’nin 31 Ocak’ta Değirmenlik’in kendilerine yönelik şike teşebbüsü ile ilgili Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na yaptığı dilekçenin ardından iki ayı aşkın süre sonunda Disiplin Kurulu nihai kararı açıkladı.

Yapılan özet açıklamada Türk Ocağı Başkanı Ezel Kaynak ve Değirmenlik eski başkanı Hakan Törehan’a ömür boyu men cezası verildi.

Futbolcu Kasım Tağman’a 1 yıl hak mahrumiyet cezası verilirken, Değirmenlik Spor Kulübü bir alt lig olan Birinci Lig’e düşürüldü.

Bir süre önce Hakan Törehan’ın başkanlığının yasal olmadığı gerekçesi ile Değirmenlik’in bu sezon elde ettiği puanlar silinmiş, ikinci yarı başında oynadığı maçların yanı sıra kalan maçlarında hükmen mağlubiyet cezası verilmesi kararlaştırılmıştı. Puansız olarak ligin son basamağında bulunan Değirmenlik, alınan kararla birlikte resmen Birinci Lig’e düşürülmüş oldu.

Yapılan açıklamada Disiplin Kurulu Başkanı Av. Gizem Bahri Soydan’ın Türk Ocağı kulübünün de yaşanan süreçte ceza alması gerektiği konusunda görüş bildirdiği ancak söz konusu görüşün oy çokluğu ile reddedildiği duyuruldu.

Nihai karar sonrasında tarafların konuyu Tahkim Kurulu’na götürme hakkı bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

31 Ocak tarihinde Esentepe’nin Değirmenlik ile oynayacakları maç öncesinde Değirmenlik’in kendilerine şike teklifi yaptığı gerekçesi ile KTFF’ye şikayette bulunmuştu.

Şikayetin ardından süreçle ilgili adı geçen Türk Ocağı Başkanı Ezel Kaynak ve futbolcu Kasım Tağman idari tedbirli olarak Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.