İndus dilinin 5 bin 300 yıllık şifresini çözebilecek kişiyi göz kamaştırıcı büyüklükte bir ödül bekliyor.

Şifreyi çöz, 1 milyon dolar kazan.

İlginizi çekti mi? Evet, teklif gerçek ama 5.300 yıllık bu dilin şifresini çözmek oldukça zor bir iş.

Hindistan’ın güneydoğusundaki Tamil Nadu eyaleti hükümeti, İndus Vadisi uygarlığının yazısını deşifre edebilecek kişiye 960.000 euro (34,2 milyon Türk Lirası) ödül veriyor.

BBC, Tamil Nadu eyaletinin Başbakanı MK Stalin’in, İndus işaretleri ile yerel çanak çömlekler üzerinde bulunan yazıtlar arasındaki benzerlikleri ortaya koyan bir çalışmanın yayınlanmasının ardından ödül duyurusunu yaptığını bildirdi.

Harappan olarak da bilinen İndus Vadisi uygarlığı 5.300 yıl önce kuzeybatı Hindistan ve Pakistan’da yaşıyordu. Burada yaşayanlar çiftçi ve tüccardı ve dünyanın en eski kent toplumlarından birini kurmuşlardı.

Toplumun ani çöküşünün ardındaki nedenler bilinmemekte ve savaş ya da doğal afet kanıtı bulunamamış.

İşaret ve sembollerden oluşan yazı, çoğu mühür ve çömlek gibi küçük nesneler üzerine kazınmış yaklaşık 4.000 kısa yazıttan oluşuyor. Teoriler yazıyı erken Brahmi yazıları, Hint-Aryan dilleri ve Sümerce ile ilişkilendiriliyor.

Yazının şifresinin çözülmesi araştırmacıların yönetim ve inançlar hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak. Ancak dilbilimcilerin ve arkeologların sayısız çabasına rağmen İndus yazısı gizemini korumakta.