Yarından itibaren bir hafta boyunca hava açık ve az bulutlu olacak. Sıcaklık, 35-38 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 5, sahillerde 4 derece düşecek
Hava, pazar günü açık ve az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli, diğer günler açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden, periyodun ilk günleri zaman zaman kuvvetli diğer günlerde orta kuvvette esecek.