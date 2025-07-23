Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen 133. Taekwondo Renkli Kuşak sınavı Pazar günü Girne Avrasya Taekwando Merkezi’nde yapıldı.
Renkli Kuşak Kazananlar 25 Temmuz 2025 Cuma akşamı Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak Kuşak terfi töreninde yeni kuşaklarını alacaklar.
Eylül Ceyran, Çağla Duru Gözel, Simay Müzeyyen Kaki, Alp Ali Gözel, Yalçın Uraz Vural, İbrahim Ölmez
7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak Kazananlar
Kübra Parçalar, Sami Sultanoğlu
Hasan Yıldırım, Kuzey Ege Şanverdi, Meylis Hadaykulyyev, Tuana Atmacaoğlu
5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak Kazananlar
Haydar Emir Görgülü, Alya Volkan, Hayrunisa İkinci, Merjan Hadaykulyyeva
2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar
Abdullah Burak Pişkin