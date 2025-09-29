Tam Parti’den verilen bilgiye göre, Serdar Denktaş, Genç Tv’de “Genç’te Sabah” programının canlı yayın konuğu olarak Meltem Sonay’ın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Denktaş, “Bu seçimler ‘temsiliyet mi teslimiyet mi?’ Bu ikisinin arasındaki seçim olacak. İki devlet bugünkü yöntemle dünyaya kabul ettirilemeyecek. Federasyon Rum’un yaklaşımı nedeniyle olmayacak. Vatandaşımız bu iki görüşten ayırsın adayları ve öyle düşünsün; biri temsiliyeti, biri teslimiyeti ifade ediyor mu diye bir baksın ve ona göre karar versin. Ben temsil edilmek isterim, teslim edilmek değil. Vatandaşın da vermesi gereken karar bu” görüşünü paylaştı.

Seçim sürecinde yürütülen algının, “halkın gündeminde Kıbrıs sorunu ilk sırayı alıyormuş gibi” bir noktaya getirildiği eleştirisi yapan Denktaş, “İçe yönelik Kıbrıs sorununun kullanılması yapılabilecek en büyük hatadır, en büyük yanlıştır. Sanki seçimden hemen sonra Kıbrıs sorunu çözümlenecek. Böyle bir şey olmayacak. Başta geçim sıkıntısı olmak üzere, ülkedeki esas gündemleri konuşalım” dedi.

Denktaş, Anadolu’ya yürekten bağlı olduğunu, Ankara’nın seçilmiş iradesiyle istişare ve iyi ilişkilerle yol yürünmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye’den gelip buralarda dolaşan yetkilileri eleştirdi ve “Bunu yapmayın. Bu iyi bir şey değil, biz Anadolu’ya yürekten bağlıyız. Biz Ankara’nın seçilmiş iradesiyle, her zaman iyi ilişkiler içinde bir yol yürümek isteyenlerdeniz. Ama böyle yaptıkça, bu devletin iradesine bu şekilde müdahale ettikçe bizleri, benim gibi Anadolu’ya yürekten bağlı insanlarımızı Ankara ile tartışır pozisyona düşürüyorlar. Bu yöntemle ortaya çıkacak sonuç, iyi bir sonuç olmayacak. Bu şekilde egemenliğin ve iradenin bizde olmadığına inandırılıyor halkımız ve bu şekilde devlet tanıtamazsınız” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin cemaat seviyesinden, devlet kurmuş bir halk seviyesine getirildiğini hatırlatan Denktaş, şöyle devam etti:

“Ben Serdar Denktaş olarak ne Rum’a yama, ne de Türkiye’ye vilayet olmayı kabul etmem. Çünkü biz cemaat seviyesinden devlet kurmuş bir halk seviyesine ulaştık. Bu devlete gerçekten inananlardanım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, ismiyle cismiyle her şeyiyle ileriye doğru taşımamız gerektiğine inananlardanım, duruşum da nefesim yettiğince her zaman bu şekilde olacak. Bundan kimse beni vazgeçiremez.”

“Biat etmek, bağımlı olmak ve bağlı olmak arasındaki farkları iyi bildiğini” vurgulayan Denktaş, kendilerine dayatılan ne olursa olsun, iradenin vatandaşta olduğunu vurguladı.

Denktaş, “Vatandaşa çağrımdır; her türlü taleplerine ‘evet’ deyin, o kabine girdiğinizde Allah ile canınız vardır orada sadece. İş vatandaşta biter. İrade vatandaştadır” diye konuştu.

Bu devlete sonuna kadar inandığını ve sahip çıkacağını söyleyen Denktaş, “Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanında 24 yaşındaydım. Hem İlan edilmeden önceki hazırlıklarını evde yaşayan, hem de ilan edilirken meydanda o halkla birlikte gözyaşları içinde olanlardanım. Bir cumhuriyet çocuğuyum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne inandım, sıkı sıkıya sarıldım, asla bırakmayacağım” dedi.