Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, disiplin tüzüğünün geri çekildiğini ancak sendikanın uzlaşı girişimlerini reddettiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, disiplin tüzüğüne uymayan öğrencilere uygulanacak yaptırımların belirli olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin okula alınmaması ve eğitim hakkından mahrum bırakılmasının yasal zemini olmadığını ifade etti.

"Hukuk ve yasalar varken, süreci kendi ideolojik düşüncelerimize göre belirleyemeyiz. Disiplinle ilgili bir sorun varsa, disiplin süreci devreye girer. Maalesef sendika yöneticileri kontrolsüz davranışlar sergileyerek çözümü daha da zorlaştırıyor. Bayram sürecini iyi değerlendirerek bir çözüm bulacağız. Bir kez daha tüm tarafları sağduyulu olmaya davet ediyorum," dedi.