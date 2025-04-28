Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı ziyareti hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen bir toplantıya katılarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Kıbrıslılarındır, Kıbrıs'ı Kıbrıslılar yönetecek, Türkiye buradan gidecek' söylemleri safsatadır. Esas olan Türkiye ile birlikte milli değerlere sahip çıkmaktır. Buradakilere de bunu anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

"SEN KİMSİN BE ADAM? BENİM CUMHURBAŞKANIMA LAF SOKACAK VE TÜRKİYE'YE HADDİNİ BİLDİRECEK... HADİ ORADAN!"

Hristodulidis’e sert sözlerle yüklenen Tatar, "Sen kimsin be adam? Benim Cumhurbaşkanıma buradan laf sokacak ve Türkiye'ye haddini bildirecek... Hadi oradan." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son dönemde yapılan tüm anketlerde, Kıbrıs Türk halkının iki devletli çözüm siyasetine güçlü destek verdiğini ortaya koymasının, yürütülen mücadelenin doğruluğunu bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.

Tatar, “Halkımızın kararlı duruşu ve egemenliğine olan bağlılığı, her geçen gün daha da güçlenmekte, iki devletli çözüm yolunda sağlam adımlarla ilerlememize büyük katkı sağlamaktadır” dedi.

Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle yürütülen egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zeminindeki yeni siyasetin, yapılan tüm anketlerde, halktan, yüzde 50’nin üzerinde destek aldığını görmenin büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti.