Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son yıllarda sayıları hızla artan elektrikli scooter kullanımına dair yaşanan bilgi kirliliği ve denetimsizlikten şikâyet ederek, bu araçların artık hem sürücüler hem de yayalar için ciddi bir güvenlik sorununa dönüştüğünü dile getirdiler.

Vatandaşlarımız, scooter kullanıcılarının büyük bir kısmının ne trafik kurallarından ne de kendi güvenliklerinden haberdar olduğunu belirtirken, bu durumun tek sorumlusunun kullanıcılar olmadığını da vurguladılar. “Bugün gidin herhangi bir scooter satan dükkâna, size ne kask öneren olur, ne de dizlik, dirseklik gibi güvenlik ekipmanlarından bahseden. Hiç kimse ‘bu yolda sürebilirsin, şu yolda süremezsin, şu modele ehliyet gerekir, şu modele gerekmez’ gibi konularda bilgi vermiyor. Parayı ver, scootera bin, gerisi Allah’a emanet” diyerek yaşanan bilinçsizlikten dert yandılar.

Sadece bireysel kullanıcıların değil, bu araçları satanların da sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirten vatandaşlarımız, “Bugün kaç kişi scooter alırken yanında teçhizat alıyor ya da alması gerektiğini biliyor? Kaçı hangi yollarda sürülebileceğini ya da iki kişi binmenin yasak olduğunu biliyor?” diye sorarak, konunun yalnızca bir satış meselesi değil, toplumsal bir güvenlik sorunu olduğuna dikkat çektiler.

Vatandaşlarımız, bir an önce bu konuda kapsamlı bir bilgilendirme ve denetim mekanizması kurulması gerektiğini, aksi takdirde scooter kaynaklı kazaların kaçınılmaz olacağını belirterek, “Her köşe başında satılan bu araçlar, ehliyetsiz silah gibi oldu. Kuralsızlık, başıboşluk ve cehaletle birleşince, sonuç kaçınılmaz oluyor” diyerek sitemlerini dile getirdiler.