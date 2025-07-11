Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa’nın tarihi surlarının özellikle Gençlik Gücü Spor Kulübü’nün arkasında yer alan bölümünde büyük hasar oluştuğunu, yer yer tamamen yıkılan bu tarihi yapının hem halkın güvenliği hem de kültürel miras açısından ciddi tehdit oluşturduğunu dile getirdiler.

Vatandaşlarımız, sur duvarlarının bazı yerlerinde taşların tamamen çöktüğünü, arkada boşluklar oluştuğunu ve bu bölgenin özellikle çocuklar için büyük tehlike arz ettiğini belirterek, “Çocuklar bu bölgede oyun oynarken bir anlık dikkatsizlikle yıkılan kısımdan aşağı düşebilir. Bu sadece bir tarihi yapı sorunu değil, aynı zamanda bir can güvenliği meselesidir” dediler.

Söz konusu yıkımın artık ‘yüz tutmuş’ değil, çoktan gerçekleşmiş olduğunu vurgulayan vatandaşlarımız, “Bu surlar göz göre göre parça parça yok oluyor. Herkes farkında ama kimse elini taşın altına koymuyor. Bir gün biri oradan düşüp yaralandığında mı harekete geçilecek?” diyerek yetkililerin ilgisizliğini eleştirdiler.

Hem tarihî yapının korunması hem de çocukların ve bölge halkının güvenliği açısından acil önlem alınması gerektiğini belirten vatandaşlarımız, “Tarihi eserlerimizi kaybettikten sonra restore etmeye kalkmanın bir anlamı yok. Asıl koruma, yıkılmadan önce olur” diyerek çağrıda bulundular.