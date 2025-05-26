Fileleftheros, Annita Dimitriu’nun geçen nisan ayında basına yaptığı açıklamada, Schengen’e üyelik lehinde konuşarak “stratejik tercih” vurgusu yaparken, Dimitriu’nun Kıbrıs sorunu danışmanı Anna Kukkidu-Prokopiu üyeliğin “ciddi ve Yeşil Hat’tın katı bir sınıra dönüşmesi risklerine” dikkat çektiğini hatırlattı.

Habere göre, nisan ayındaki açıklamasında, Schengen’e katılımı “doğal süreç ve stratejik tercih” olarak niteleyen Dimitriu, ülkenin şahsına münhasır şartlarını ve Yeşil Hat’tın mevcudiyetine atıf yaparak, zorlukları görmezden gelmediklerini, bu rüyanın gerçek olması için Avrupa Halk Partisi aracılığıyla ellerinden geleni yapacakları vaadinde bulundu.

Prokopiu ise Schengen ile ilgili sorunun teknik değil siyasi olduğunu belirterek mevcut durumu kalıcılaştırabilecek ciddi etkilerine dikkat çekti. Prokopiu, düşünülmesi gereken sorular olduğuna dikkat çekerek, “En büyük soru, Schengen bölgesine girmek için dış sınırları çok iyi kontrol ediyor olman gerekir: Yeşil Hat nedir? Dış sınır mıdır?” diye sordu.