Lefke'de 1931 yılında İngiliz döneminde inşa edilen ve halk arasında "Vasıf Palace" olarak bilinen tarihi bina, restorasyon çalışmalarının ardından "Lefke Maden Müzesi" olarak yeniden hayat buldu. Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımıyla ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi bünyesinde Lefke Maden Müzesi açıldı.

1974 yılından sonra Lefke Belediyesi tarafından satın alınan yapı, uzun yıllar kültürel etkinliklerde kullanıldı. 2017 yılında bina, Lefke Belediyesi tarafından Turizm Bakanlığı'na devredildi. Belediyenin hazırladığı rölöve projesi doğrultusunda restorasyon çalışmaları başlatıldı ve proje 2018 yılında tamamlandı.

Müzenin iç düzenleme ve sergileme çalışmaları ise 2023 yılında ihale edildi ve 2024 yılı Mayıs ayında sona erdi. Maden Müzesi'nin açılışı, müzeler haftası kapsamında düzenlenen törenle yapıldı. Bakan Ataoğlu, Müze açılışında konuştu.

Lefke Maden Müzesi’nin açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, göreve geldiği 2016 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs genelinde 12 ay boyunca turizmin yayılmasını hedeflediklerini belirtti.

Ataoğlu, "Bir gün her bölgede bir müze açılacağını söylediğimizde bu hedef eleştirilmişti. Bugün Lefke Maden Müzesi’nin açılışıyla birlikte bu hedefi gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Her bölgeye bir müze kazandırdık," dedi.

Ataoğlu, İngiliz dönemine ait bu önemli yapının korunarak yeniden kullanıma kazandırılmasının hem kültürel mirasın yaşatılması hem de turizme katkı sağlaması açısından önemli olduğunu belirtti.

Yeni açılan müzenin Lefke’ye özelde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ise genelde önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Ataoğlu, müzenin hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.