İsveç'te bir klasik otomobil etkinliğinde bir drone'un pervasızca uçuşu, polisleri harekete geçirdi. Drone sahibini bularak promil testi yapan polisler, adamın yasal sınırların üzerinde alkollü olduğunu tespit etti. Mahkeme, adama otomobille aynı cezayı vererek 32 bin İsveç kronu (yaklaşık 104 bin TL) ödemesine hükmetti.

Guardian'da yer alan habere göre 55 yaşındaki İsveçli adam, Rattvik kasabasında düzenlenen klasik otomobil etkinliğinde uçuşa kapalı alanda drone sürüşü yaptı. Etkinliği izlemek için kendi araçlarını uçuran polisler ise adamın drone'unu sıra dışı şekilde ve yasaklı bölgede uçurduğunu fark ederek kendisini tespit etti. Yapılan sorguda adamın kanında 0.69 promil alkol tespit edildi.

SUÇU ARKADAŞINA ATTI

İlk olarak drone'u kendisinin kullandığını kabul eden alkollü adam, işin ciddiyetini fark edince drone'u alkollüyken uçurmadığını söyledi. Ceza yiyeceğini anlayan sarhoş adam, sorgu süreci uzayınca suçu orada olmayan bir arkadaşının üzerine atmaya çalıştı.

Mahkeme ise adamı suçlu bularak alkollü araç kullananlara verilen cezanın aynısını uyguladı. Kararın ardından bir İsveç televizyonuna konuşan savcı ise böylesi bir davanın ülkede ilk kez görüldüğünü ve karardan memnun olduğunu söyledi.