Avustralya’nın Queensland eyaletinde bir adam, iki metre boyunda ve 100 kilogram ağırlığında dev bir kangurunun saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Olay, çarşamba günü öğle saatlerinde Willows kasabasında meydana geldi. 50'li yaşlarındaki adam, evinin ön verandasında iki kanguruyla karşılaştı.

Kangurulardan biri hızla kaçarken, diğeri agresifleşerek adamın üzerine atladı. Şiddetli saldırı sırasında adamın kalçası, kolu ve göğsünde derin kesikler oluştu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı önce Emerald Hastanesi’ne kaldırdı, ardından helikopterle Rockhampton Hastanesi’ne sevk etti. Yetkililer, adamın durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Saldırıya müdahale eden Willows Kırsal İtfaiye Birimi’nden Rick Underhill, olayın çok hızlı gerçekleştiğini belirterek, “Kapısından çıkıp arabasına binmek istiyordu. Ancak kangurulardan biri geri dönerek saldırdı. O kadar hızlıydı ki savunma şansı bile olmadı” dedi.

Saldırganın muhtemelen Doğu Gri Kanguru olduğunu belirten Underhill, olay yerine vardığında yaralı adamın kanlar içinde yerde yattığını ve ağır kan kaybı yaşadığını söyledi.

Yetkililer, saldırgan kanguruların bölgeden uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı. Underhill, “Bu kangurular çok büyük, güçlü ve agresif. Yıllardır bu bölgede yaşıyorlar ama böyle bir saldırı ilk kez yaşandı. Hükümetin bu konuda adım atması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Turistleri de uyaran Underhill, vahşi doğada kangurulara yaklaşmamaları ve kesinlikle beslememeleri gerektiğini belirtti. Kanguruların insanlardan yiyecek beklemeye alışması, saldırgan davranışları artırabiliyor.