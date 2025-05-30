KKTC Cimnastik Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen okullar arası Artistik Cimnastik Birinciliği’nde başarılı olan okullarımız, Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bolu’da Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Birinciliği’nde yarıştılar.

Türkiye’nin 59 ilinden, 508 farklı okuldan 839 sporcunun katıldığı Türkiye Okullar arası Artistik Cimnastik Kızlar Birinciliği’nde yarışan okullarımızdan, Küçük Kızlarda Necati Taşkın İlkokulu Türkiye 3.sü, Yıldız Kızlarda Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu Türkiye 4.sü, Genç Kızlarda Esin Leman Lisesi Türkiye 2.si, 20 Temmuz Fen Lisesi Türkiye 3.sü oldu.

Küçük Kızlar Bireysel Sıralamada ise Nida Toko sadece 0,05’lik puan farkıyla Türkiye 2.si oldu. Ayrıca diğer sporcularımız da başarılı sonuçlar elde ettiler.

Bolu’da okullarımızın yanında olan KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun elde edilen başarılarla ilgili açıklaması şöyle:

“Bolu’da düzenlenen okullar arası artistik cimnastik kızlar müsabakalarında okullarımız çok büyük başarılara imza attılar.

Liselerde Esin Leman Lisesi Türkiye 2.’si, 20 Temmuz Fen Lisesi Türkiye 3.sü olarak büyük başarı elde ettiler. Küçük Kızlarda Necati Taşkın İlkokulu Türkiye 3.sü, Yıldız Kızlarda Şht Hüseyin Ruso Ortaokulu Türkiye 4.sü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdiler. Nida’mız da bireysel kategoride Türkiye 2.si olarak bizleri gururlandırdı.

Bu dereceleri elde etmek büyük başarıdır. Erkeklerde olduğu gibi kızlarda da tarihi başarı elde ettik. Her yaş grubunda kızlar kategorisinde dereceye girmek çok büyük başarıdır.

Bu büyük başarı için başta çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, antrenörlerimizi ve ailelerimizi tebrik eder, emeği geçen ve destek olan herkese sonsuz teşekkürler ederim. Bu gurur hepimizindir.”