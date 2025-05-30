KKTC Cimnastik Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen liselerarası Artistik Cimnastik Birinciliği’nde şampiyon olan Esin Leman Lisesi (ELL), Artistik Cimnastik Kız Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bolu’da Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Liselerarası Artistik Cimnastik Birinciliği’nde yarıştı.

Esin Leman Lisesi tarihinin ilk şampiyonları olan Artistik Cimnastik Kız Takımı, okulu Türkiye’de ilk temsil eden takım da oldu. Esin Leman Lisesi Artistik Cimnastik Kız Takımı, müdür Halide Eser Eğitmen, Beden Eğitimi öğretmeni Nejla Karasalih ve cimnastik antrenörü Türkay Özata eşliğinde Bolu’ya giderken, takımda sporcu olarak Ceren Sakallı, Gülay Kaya ve Ece Polat yer aldı.

Karaçayır Spor Salonu'nda başarılı bir yarışma çıkaran Ceren Sakallı, Gülay Kaya ve Ece Polat’tan oluşan Esin Leman Lisesi Artistik Cimnastik Kız Takımı, Türkiye 2.’si oldu.

Esin Leman Lisesi Artistik Cimnastik Kız Takımı, kürsüye çıkarak madalya ve kupa almanın gururunu yaşadı. Esin Leman Lisesi’ne madalya ve kupalarını KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu verdi.