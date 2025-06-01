Premier Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren, UEFA Avrupa Ligi'nde finalde kaybeden Manchester United, yaz Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı.

Manchester United, transferini tamamladığı Matheus Cunha'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

DEV BONSERVİS BEDELİ

Basında yer alan haberlere göre; İngiliz devi, Wolves'a 62.5 milyon Sterlin'lik serbest kalma bedelini ödeyerek transferi tamamladı. Aynı zamanda Brezilyalı yıldız oyuncu haftalık 200 bin Pound kazanacak.

Bu sezon Wolverhampton formasıyla 34 maça çıkan Matheus Cunha, 17 gol ve 6 asist kaydetti. Brezilyalı futbolcu daha önce Atletico Madrid, Hertha Berlin, Leipzig, Sion ve Coritiba formalarını giymişti.

SIRADAKİ HEDEFLER BELLİ

Manchester United, Cunha'nın ardından Liam Delap ve Bryan Mbeumo'yu transfer etmek istiyor.

Kırmızı Şeytanlar, maliyeti nedeniyle Victor Osimhen transferinden vazgeçti.