Kıbrıs Türk Sanayi Odası heyeti, Ankara Ticaret Odası’na ziyaret gerçekleştirdi. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Sanayi Odası heyetini, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve heyetiyle birlikte konuk etti.

Ziyarette, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu birer konuşma yaptı.

Bakan Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye yaptığı yardımlara dikkat çekerek, ülkesi ve hükümeti adına başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm TC yetkililerine teşekkür etti. Amcaoğlu, bakanlığının ve KKTC Hükümeti’nin icraatlarını da anlattı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ise KKTC sanayisiyle ilgili bilgi vererek, sanayicinin enerji ihtiyaçları konusuna bir kez daha değindi. Geçmiş iki dönemdeki çalışmaları ve yeni hedefleriyle ilgili bilgi veren Kamacıoğlu, TC ile KKTC arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da odasının çalışmaları ve Başkent Ankara hakkında bilgiler verdi. Baran, kısa süre önce Sanayi Odası Genel Kurulu’na konuk olduklarını anımsatarak, KKTC’nin kendileri için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Gürsel Baran, konuk heyetlere, “Burada evinizdesiniz, evinizdeymiş gibi rahat olun” dedi.