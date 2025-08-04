Havalimanı’nda önceki gün saat 15.30 sıralarında ülkeye giriş yapan 56 yaşındaki Kaneez Fatima ile 25 yaşındaki Nazia Shermahkeme'nin sahte olarak adlarına düzenlenmiş ikamet izni belgelerini görevli memura ibraz etmek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Havaalanında meydana gelen “Sahte Belge Düzenleme ve Sahtelemiş olduğu Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlarından tutuklanan zanlılar Kaneez Fatima ve Nazia Shermahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 2 Ağustos 2025 tarihinde, saat 15:30’da KKTC Havalimanı’na İstanbul-KKTC seferi ile gelen zanlılar Kaneez Fatima ve Nazia Sher’in kendi adlarına düzenlemiş olan sahte ikamet izni belgelerini, görevli muhaceret memuruna ibraz ederek sahte belgeyi tedavüle sürdüklerini mahkemeye aktardı.

Polis adı edilenlerin tutuklandığını, tedavüle sürmüş oldukları sahte belgelerin, belge inceleme uzmanlarına verilmesi gerektiğini, ayrıca mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler ve alınan ifadelerde isimleri geçen şahısların olduğunu ve arandığını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi