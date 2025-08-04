Boğazköy’de dün sabah saat 05.30’da sürücüsünün direksiyonun hakimiyetini kaybederek bir evin bahçe duvarı ile ağaca çarpması nedeniyle gerçekleşen trafik kazasında kazada 22 yaşındaki Adil Muti Havare öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza Boğazköy’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

22 yaşındaki Adil Muti Havare, yönetimindeki KE 288 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkıp bir ikametgahı çevreleyen bahçe duvarı ile servi ağacına çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Adil Muti Havare kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta bulunan ve kazada yaralanan 18 yaşındaki Elif Eda Kırğıl, 22 yaşındaki Büşra Kırğıl ve 21 yaşındaki Sabri Kenan Kahiloğulları, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Elif Eda Kırğıl kalça ve omur kemiği kırıkları teşhisi nedeniyle, Büşra Kırğıl ile birlikte Acil Servis’te müşahade altına alınırken, Sabri Kenan Kahiloğulları sağ el bileği, kaburga ve sağ omuz kırıkları ile akciğer kanaması teşhisi nedeniyle, yapılan müdahalenin ardından Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.