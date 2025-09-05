Sadrazamköy tatbikat bölgesi, ateşli tatbikat yapılacağından 14 Eylül'e kadar "tehlikeli bölge" ilan edildi, bölgeye girilmemesi gerektiği belirtildi.

Girne Kaymakamlığı, Sadrazamköy tatbikat bölgesinde 14 Eylül’e kadar Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası (CTAF)-2025 kapsamında askeri birlikler tarafından ateşli tatbikat yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, can ve mal güvenliği açısından “tehlikeli bölge” ilan edildiğinden bölgeye girilmemesi gerektiği bildirildi.

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, tatbikat bölgesinin, “Batıda; Koruçam burnu sahil yolu, doğuda; Sadrazamköy batısındaki asfalt yol ile tatil köyü arasındaki yolun batı hattı, kuzeyde; Anten/Deniz Feneri ile tatil köyüne kadar olan sahil boyu ve denizde 10 km’lik alan, güneyde; Sadrazamköy ile batı uzanımı hattının denize kadar uzanan yolun kuzeyi arasında kalan bölge” olduğu belirtildi.

-Tatbikat bölgesine girilmemesi uyarısında bulunuldu

Açıklamada, tatbikat süresince can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla söz konusu bölgeye sürü otlatmak, zeytin-harnup ve diğer ürünleri hasat etmek, tarımsal faaliyetlerde bulunmak, balık avlamak, gezinti yapmak, köpek gezdirmek veya başka herhangi bir amaçla girilmemesi gerektiği bildirildi. Ayrıca, helikopter uçuşlarına (iniş ve kalkış) engel teşkil edebilecek su römorkları ve benzeri malzemelerin de bölgeden uzaklaştırılması gerektiği vurgulandı.